Dalmat: “Thuram non mi sembra ancora al top della forma. Su Bonny dico…”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Dalmat ha parlato dei due attaccanti francesi dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Stephane Dalmat ha parlato del momento che stanno attraversando i due attaccanti francesi dell'Inter: Marcus Thuram e Angel-Yoan Bonny.

"Thuram ha iniziato molto bene la stagione, poi c’è stato l’infortunio e da quando è tornato in campo non mi sembra ancora al meglio della forma, anche se può sicuramente migliorare e tornare al top al momento giusto. Bonny sta facendo benissimo, è una bellissima alternativa”.

