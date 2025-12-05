Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Stephane Dalmat ha parlato del momento che stanno attraversando i due attaccanti francesi dell'Inter: Marcus Thuram e Angel-Yoan Bonny .

"Thuram ha iniziato molto bene la stagione, poi c’è stato l’infortunio e da quando è tornato in campo non mi sembra ancora al meglio della forma, anche se può sicuramente migliorare e tornare al top al momento giusto. Bonny sta facendo benissimo, è una bellissima alternativa”.