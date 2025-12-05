Udinese-Napoli vietata a chi risiede in Campania: nel 2023 ci furono scontri

Il prefetto di Udine ha stabilito oggi che, in occasione di Udinese-Napoli, sarà vietata la vendita ai residenti nella Regione Campania

Il prefetto di Udine, Domenico Lione, ha stabilito oggi che, in occasione dell'incontro di calcio Udinese-Napoli, di domenica 14 dicembre, sarà vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania. La vendita dei tagliandi per il settore ospiti sarà, inoltre, riservata ai solo sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "SSC Napoli" residenti in regioni diverse dalla Campania.