Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha analizzato questa prima parte di stagione dell'Inter. L'ex giocatore vede differenze rispetto a due anni fa. "Non ha quell'aspetto agonistico in campionato che aveva due anni fa. E' più una squadra da Champions ora".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Braglia: “L’Inter non ha quell’aspetto agonistico in campionato che aveva 2 anni fa. È più…”
ultimora
Braglia: “L’Inter non ha quell’aspetto agonistico in campionato che aveva 2 anni fa. È più…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha analizzato questa prima parte di stagione dell'Inter
Infine una battuta sulla Fiorentina: "Se si salva? La vedo dura. Ha i giocatori migliori rispetto ad altre lì in basso, ma non sono abituati a lottare per certi tipi di traguardi. Anche i giocatori più esperti in rosa ti fanno errori grossolani, vedi De Gea. Ti ritrovi in una posizione pesantissima per chiunque".
(TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA