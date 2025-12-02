FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Braglia: “L’Inter non ha quell’aspetto agonistico in campionato che aveva 2 anni fa. È più…”

ultimora

Braglia: “L’Inter non ha quell’aspetto agonistico in campionato che aveva 2 anni fa. È più…”

Braglia: “L’Inter non ha quell’aspetto agonistico in campionato che aveva 2 anni fa. È più…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha analizzato questa prima parte di stagione dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Braglia: “L’Inter non ha quell’aspetto agonistico in campionato che aveva 2 anni fa. È più…”- immagine 2
Getty

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha analizzato questa prima parte di stagione dell'Inter. L'ex giocatore vede differenze rispetto a due anni fa. "Non ha quell'aspetto agonistico in campionato che aveva due anni fa. E' più una squadra da Champions ora".

Braglia: “L’Inter non ha quell’aspetto agonistico in campionato che aveva 2 anni fa. È più…”- immagine 3
Getty

Infine una battuta sulla Fiorentina: "Se si salva? La vedo dura. Ha i giocatori migliori rispetto ad altre lì in basso, ma non sono abituati a lottare per certi tipi di traguardi. Anche i giocatori più esperti in rosa ti fanno errori grossolani, vedi De Gea. Ti ritrovi in una posizione pesantissima per chiunque".

(TMW Radio)

Leggi anche
Ex Inter, Onana escluso dai convocati del Camerun per la Coppa d’Africa
Trevisani: “Inter, Chivu magistrale in una cosa. Pio Esposito sta crescendo, per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA