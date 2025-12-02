Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Riccardo Trevisani ha parlato anche dell'Inter. Il giornalista ha elogiato Cristian Chivu dal punti di vista della comunicazione e ha speso belle parole per Francesco Pio Esposito.
"Dal punto di vista della comunicazione fino ad ora Chivu è stato magistrale, mi piace che abbia toccato poco dell'assetto tattico dell'Inter che funzionava l'anno scorso, al netto dello zero tituli, sta crescendo Pio Esposito...per me voto molto alto per lui".
