Ex Inter, Onana escluso dai convocati del Camerun per la Coppa d’Africa

Nell'estate del 2022 è stato ceduto al Manchester United per 55 mln, una delle cessioni eccellenti dell'Inter alle prese col risanamento dei conti. Onanaera arrivato solo nella stagione precedente e quell'anno la squadra di Inzaghi è arrivata terza in campionato, ha vinto la Coppa Italia ed ha conquistato la finale di Champions, quella persa contro il City. Dopo l'addio ai nerazzurri non è stato facile per il portiere che al Manchester non ha trovato la sua condizione ideale. Alla fine è passato in prestito al Trabzonspor, nel campionato turco.