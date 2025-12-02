Nell'estate del 2022 è stato ceduto al Manchester United per 55 mln, una delle cessioni eccellenti dell'Inter alle prese col risanamento dei conti. Onanaera arrivato solo nella stagione precedente e quell'anno la squadra di Inzaghi è arrivata terza in campionato, ha vinto la Coppa Italia ed ha conquistato la finale di Champions, quella persa contro il City. Dopo l'addio ai nerazzurri non è stato facile per il portiere che al Manchester non ha trovato la sua condizione ideale. Alla fine è passato in prestito al Trabzonspor, nel campionato turco.
ultimora
Ex Inter, Onana escluso dai convocati del Camerun per la Coppa d’Africa
Di oggi la notizia dell'esclusione dai convocati del Camerun per la prossima Coppa D'Africa. La Gazzetta dello Sport dice: "All'Inter Onana gioca 41 gare. Lo United ci "casca", nella misura in cui mette sul tavolo una cifra clamorosa, soprattutto per il nostro mercato. Con più di 55 milioni di plusvalenza, André viene portato a Manchester con tanto di fiocco. Ma anche Onana però a Old Trafford floppa malamente. Incertezze e papere si sprecano, le paratone dei bei tempi si contano sulle dita di una mano e alla fine della scorsa stagione - dopo 102 reti incassate in 72 uscite di Premier -, Onana viene caldamente invitato ad accettare il prestito secco al Trabzonspor. In Turchia viene accolto come un eroe, ma non torna certo quello di San Siro".
Nel Mondiale del 2022 era stato escluso nella sfida contro la Serbia per motivi disciplinari. E aveva poi discusso anche con Samuel Eto'o, ex attaccante nerazzurro e presidente della Federcalcio del suo Paese. Escluso dalla Coppa del Mondo 2026, il Camerun andrà a giocare la Coppa d'Africa senza Onana.
(Fonte: gazzetta.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA