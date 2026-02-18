Continuano a far discutere le parole scelte dal tecnico dell'Inter per parlare dell'episodio riguardante Bastoni

Alfredo Pedullà, nel suo editoriale per sportitalia.it, ha criticato le parole scelte da Cristian Chivu per parlare del tanto discusso episodio di Inter-Juventus con Bastoni protagonista: "Chivu magari vincerà lo scudetto e sarà una grande impresa. Ma domenica scorsa ha perso un'eccellente occasione per vincere la Champions della coerenza. Adesso se Chivu pensa di poter fare i sermoni o i sermoncini per un paio di mesi ("non parlo di arbitri", "tutti sbagliano", "mi presenterò anche io quando un allenatore andrà in conferenza per ammettere un vantaggio ricevuto") e poi si comporta esattamente al contrario, la delusione è lui.

Forse più di Bastoni che ha atteso tre giorni prima di presentarsi in sala stampa per chiarire. Non so se la spiegazione sul fallo di Kalulu sia farina del sacco di Chivu oppure se si è confrontato per dire quelle cose. Aggiungendo un'altra bugia bianca, ovvero che aveva sostituto Bastoni all'intervallo perché lo aveva visto in difficoltà nella marcatura su Conceicao. Ma lui davvero pensa che la gente creda a tutte le cose che racconta, dopo aver fatto la morale al mondo intero? A poche ore dalla sfida in Norvegia, non ha cambiato idea e quindi – da questo momento in poi – l'argomento è di sicuro archiviato, ma almeno poteva risparmiarci la morale.

Caro Cristian, non pensare che gli altri siano stupidi e che tu sia il furbo dalla compagnia. La prossima volta, se devi presentarti in conferenza per metterci la faccia al contrario rispetto a come avresti dovuto, meglio guadagnare il garage di San Siro e tornare a casa con mezz'ora di anticipo".