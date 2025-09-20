Braglia: “Inter? Farei riposare ancora Lautaro con Pio in campo. Chivu…”

Il pensiero dell'ex portiere a proposito di alcuni temi d'attualità nel nostro campionato che riguardano anche il mondo nerazzurro

20 settembre 2025

Simone Braglia, ex portiere e ora opinionista di TMW, ha parlato nel pomeriggio di vari temi d'attualità nel campionato di Serie A.

Juve, ancora in gol Vlahovic:

"Non so come vada gestito ora. In questo momento, avendolo gestito in maniera diversa da prima, sta facendo quello che giustamente avrebbe dovuto fare già in passato. Ci vogliono delle conferme che un giocatore va rivalutato, è indiscutibile che il 4-4 col Borussia è arrivato per merito suo, perchè ha trascinato la squadra".

Tudor ha difeso Di Gregorio in conferenza:

"Dico che da allenatore ha fatto bene a difendere il portiere. Detto questo non può mettere nelle condizioni Di Gregorio di non parare. L'attacco va bene, è prolifico, ma manca l'equilibrio. Il problema di fondo di Di Gregorio, di Sommer, e di altri, è che non si mette le condizioni il portiere di parare. La linea difensiva di tutte le squadre è troppo bassa. I portieri non hanno l'aiuto da parte della squadra. Troppi gol da fuori si stanno prendendo".

Questa Juve sembra però più gruppo rispetto al passato:

"Ha più contenuti valoriali, ma ripeto, l'aspetto della comunicazione di Tudor non è positivo totalmente. Deve correre ai ripari per non diminuire l'autostima del portiere. Di Gregorio, se sbaglia più di una partita, deve farlo riposare una ovviamente, ma nelle sue dichiarazioni qualcosa stona".

Un bilancio delle italiane in Champions?

"Il Napoli è una grande squadra. Ottime parate di Milinkovic-Savic, ma Meret è più forte. Detto questo, ha fatto quello che doveva fare Milinkovic ed era logico che 10 contro 11 avesse più lavoro da fare. Il City è il City, aver limitato il passivo vuol dire che è una grande squadra".

Inter, cosa fare ora con Pio Esposito?

"Premio il coraggio di Chivu di far giocare in una partita importante un giovane. Menomale che ha fatto così. E' stata data una chance a lui ed è importante. Darei ancora riposo a Lautaro e sfrutterei la freschezza di Pio Esposito".

Il Milan rischia a Udine?

"Per me può fare risultato a Udine. Vedo un Milan in crescita, anche se l'Udinese ha fatto vedere cose strabilianti".