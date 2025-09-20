Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha espresso un giudizio personale su due calciatori di cui si è parlato tanto dopo la prima tornata di partite in campo internazionale. Qui il suo parere:
Ravezzani: “Inter, Pio Esposito pare davvero fortissimo. Di Gregorio? Ci andrei piano…”
Le considerazioni del direttore di Telelombardia a proposito di due calciatori di cui si sta parlando tanto in questi giorni
"Due cose: a me Pio Esposito pare davvero fortissimo e ci andrei piano a dire che Di Gregorio è un fallimento, anche se nelle 2 ultime partite ha avuto incertezze. Il suo vero valore si scoprirà proprio adesso, perché un grande portiere supera questi momenti".
