Ravezzani: “Inter, Pio Esposito pare davvero fortissimo. Di Gregorio? Ci andrei piano…”

Le considerazioni del direttore di Telelombardia a proposito di due calciatori di cui si sta parlando tanto in questi giorni
Daniele Vitiello
Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha espresso un giudizio personale su due calciatori di cui si è parlato tanto dopo la prima tornata di partite in campo internazionale. Qui il suo parere:

"Due cose: a me Pio Esposito pare davvero fortissimo e ci andrei piano a dire che Di Gregorio è un fallimento, anche se nelle 2 ultime partite ha avuto incertezze. Il suo vero valore si scoprirà proprio adesso, perché un grande portiere supera questi momenti".

