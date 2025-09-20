"Ad Amsterdam Pio Esposito mi è piaciuto tantissimo. Non ha avuto paura ed ha giocato con personalità. I grandi attaccanti devono avere esplosività e se lui crescerà da quel punto di vista potrà diventare una punta di alto livello. Mi pare che abbia anche la testa giusta, con un allenatore che vuole valorizzarlo e che lo conosce bene".

"L'Inter ora ha grande abbondanza a centrocampo. Ho apprezzato gli acquisti di Sucic e Diouf, che mi piacciono tantissimo, ma quattro riserve come potenziali titolari mi sembrano troppi, anche come gestione. Chivu? Che andasse sotto processo era normale, visto che ha poca esperienza e che allena l'Inter. Ma mi è piaciuto molto come ha gestito questa situazione, può diventare un grande allenatore".