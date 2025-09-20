FC Inter 1908
Negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha analizzato il momento dell'Inter dopo la vittoria in Champions League in casa dell'Ajax
Negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha analizzato il momento dell'Inter dopo la vittoria in Champions League in casa dell'Ajax:

"Ad Amsterdam Pio Esposito mi è piaciuto tantissimo. Non ha avuto paura ed ha giocato con personalità. I grandi attaccanti devono avere esplosività e se lui crescerà da quel punto di vista potrà diventare una punta di alto livello. Mi pare che abbia anche la testa giusta, con un allenatore che vuole valorizzarlo e che lo conosce bene".

"L'Inter ora ha grande abbondanza a centrocampo. Ho apprezzato gli acquisti di Sucic e Diouf, che mi piacciono tantissimo, ma quattro riserve come potenziali titolari mi sembrano troppi, anche come gestione. Chivu? Che andasse sotto processo era normale, visto che ha poca esperienza e che allena l'Inter. Ma mi è piaciuto molto come ha gestito questa situazione, può diventare un grande allenatore".

(Fonte: Sky Sport)

