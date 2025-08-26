Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha fatto il punto sul campionato dopo la prima giornata. Parlando della lotta scudetto, l'ex giocatore ha individuato nell'Inter la favorita. "So che all'Inter ci sono delle motivazioni e un ambiente diverso rispetto a quello che ci si aspettava. Reputo che l'Inter possa essere la squadra più accreditata per vincere lo scudetto. Per me la prima avversaria dell'Inter è la Roma, non il Napoli".

"Questo dualismo nel ruolo del portiere, alla lunga può ledere un equilibrio di spogliatoio, non mi convince il fatto che non ci sia un titolare. Milan? Se c'era un reparto che andava rinforzato era la difesa, come si fa a fare tutto il campionato con questi difensori. Altro che punta, devi intervenire dietro. Per vincere il campionato ci metto anche il Como, ha una rosa ampia, una freschezza invidiabile, non ha nessun tipo di pressione, sarà la rivelazione del campionato e ha le carte in regola per vincere il campionato".