Giudice Sportivo – Due giornate a Cambiaso: salterà Juventus-Inter

A non poter giocare nella 2ª giornata saranno Ismael Koné del Sassuolo e Andrea Cambiaso della Juventus. Quest'ultimo, che ha ricevuto un rosso diretto per una sbracciata a Lovik durante il match col Parma, è stato squalificato per due turni e dunque non potrà essere schierato nemmeno nella 3ª giornata quando la Juve affronterà l'Inter.