Giudice Sportivo – Due giornate a Cambiaso: salterà Juventus-Inter

Con la prima giornata di Serie A appena conclusa — chiusa dall’Inter protagonista di un netto successo sul Torino —, l’attenzione si sposta già verso il secondo turno, che prenderà il via venerdì 29 agosto 2025 alle 18:30, con il match tra Cremonese e Sassuolo.
La decisione del Giudice Sportivo dopo la prima giornata di Serie A. Comminate due giornate al giocatore bianconero
A non poter giocare nella 2ª giornata saranno Ismael Koné del Sassuolo e Andrea Cambiaso della Juventus. Quest'ultimo, che ha ricevuto un rosso diretto per una sbracciata a Lovik durante il match col Parma, è stato squalificato per due turni e dunque non potrà essere schierato nemmeno nella 3ª giornata quando la Juve affronterà l'Inter.
