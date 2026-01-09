Il pronostico di Braglia: “Il Napoli non perde domenica contro l’Inter. Chivu è…”

"Per come ha condotto finora la squadra credo sia arrivato con tanta umiltà ed è entrato nella testa dei giocatori", dice Braglia su Chivu

Matteo Pifferi Redattore 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 20:46)

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dell'ultima giornata di campionato:

"Le squadre che vincono i campionati non subiscono tutti i gol che ha preso il Milan, soprattutto con le medio-piccole. Con le big, uno dei migliori in campo è stato Maignan. Quindi qualcosa che non va c'è nel percorso del Milan. Poi è lì perché ha dei giocatori di qualità, ma c'è qualcosa che manca per fare il salto di qualità"

Su Inter-Napoli — "Chivu una sorpresa? Per come ha condotto finora la squadra credo sia arrivato con tanta umiltà ed è entrato nella testa dei giocatori che potevano anche far da soli. E' stato bravissimo nel gestire il gruppo, però credo che l'esperienza di Conte conti tanto in questa partita e può fare la differenza. E' una squadra inferiore leggermente all'Inter ma è comunque di tutto rispetto. Per me venderà cara la pelle a San Siro"

Partita decisiva? — "Sì, per il Napoli, perché se va a -7 diventa difficile recuperare a questa Inter, che poi dovrà solo gestire con tutti gli impegni che avrà. Ma per me non perde il Napoli".