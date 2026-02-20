Joao Cancelo fin qui ha racimolato 158' con la maglia del Barcellona e in Spagna non sono mancate le critiche

Matteo Pifferi Redattore 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 22:51)

Joao Cancelo è stato un obiettivo dell'Inter per il mercato di gennaio ma il laterale portoghese, alla fine, ha optato per il ritorno al Barcellona. Il risultato, fin qui, è decisamente al di sotto delle attese. Cancelo ha racimolato solo 5 presenze per un totale di 158' ma non è finita qui.

L'edizione odierna di AS traccia un bilancio tutt'altro che tranquillizzante: "Se João Cancelo, 31 anni e sotto contratto solo fino a giugno, avrebbe dovuto essere un acquisto di impatto immediato nella sua seconda esperienza con il Barcellona, ​​non sta soddisfacendo le aspettative. L'ultimo colpo è arrivato a Girona, dove Hansi Flick ha scelto Gerard Martín come sostituto di Balde, che ha avuto una serata negativa al Metropolitano e aveva bisogno di riposo. Il tedesco ha dimostrato che, a meno che non ne abbia bisogno come difensore centrale, come è successo nella partita contro il Girona (l'unico giocatore che ha giocato Cancelo è l'ultima delle riserve"

La priorità per gennaio per il Barcellona era un difensore centrale ma alla fine i blaugrana non sono riusciti a rinforzarsi in quella zona di campo. Cancelo, ad oggi, rischia di essere un acquisto sbagliato: "Nemmeno l'apparente scarsa forma dei due terzini titolari ha cambiato i piani di Flick. Un altro segno che l'acquisto non ha mai convinto del tutto l'allenatore. Cancelo può cambiare idea all'allenatore solo in campo. E, finora, le sue apparizioni non hanno convinto nessuno.

L'acquisto di Cancelo potrebbe essere il primo vero errore per Deco nelle ultime due stagioni. Dani Olmo, Szczesny e Joan García si sono rivelati decisioni azzeccate. La scommessa dell'esterno portoghese, gestito da Jorge Mendes, che ha stretti legami con Laporta e Deco da oltre due decenni, è finora fallita nonostante gli sforzi del giocatore, anche se è vero che il suo inequivocabile desiderio di indossare i colori del Barcellona non può essere criticato", chiosa AS.