Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore ha commentato le parole di Chivu in conferenza stampa sul momento di Lautaro
Gianni Pampinella
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha commentato le parole di Chivu in conferenza stampa sul momento di Lautaro Martinez. "Deve imparare a essere un leader. Un leader non fa certe sparate come il Mondiale per Club. Il leader lo fai nello spogliatoio, non a livello pubblico".

"Chivu è entrato in un momento molto delicato come equilibri di gruppo e rimettere a posto le cose non è da tutti. Ha conquistato il gruppo con la sua umiltà ed entrando in punta di piedi in quello spogliatoio".

(TMW Radio)

