Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha commentato le parole di Chivu in conferenza stampa sul momento di Lautaro Martinez. "Deve imparare a essere un leader. Un leader non fa certe sparate come il Mondiale per Club. Il leader lo fai nello spogliatoio, non a livello pubblico".
Braglia: “Lautaro deve imparare questo. Chivu ha conquistato il gruppo. Non è da tutti…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore ha commentato le parole di Chivu in conferenza stampa sul momento di Lautaro
"Chivu è entrato in un momento molto delicato come equilibri di gruppo e rimettere a posto le cose non è da tutti. Ha conquistato il gruppo con la sua umiltà ed entrando in punta di piedi in quello spogliatoio".
(TMW Radio)
