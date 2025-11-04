Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha commentato le parole di Chivu in conferenza stampa sul momento di Lautaro Martinez . "Deve imparare a essere un leader. Un leader non fa certe sparate come il Mondiale per Club. Il leader lo fai nello spogliatoio, non a livello pubblico".

"Chivu è entrato in un momento molto delicato come equilibri di gruppo e rimettere a posto le cose non è da tutti. Ha conquistato il gruppo con la sua umiltà ed entrando in punta di piedi in quello spogliatoio".