Colonnese: “Critiche a Lautaro? Ecco cosa ne penso. La vittoria di Verona è…”

"I campionati si vincono anche così, ce lo insegna anche il Napoli lo scorso anno", dice Colonnese dopo Verona-Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Francesco Colonnese, ex difensore, ha parlato a TMW Radio di Inter in vista del match con il Kairat:

"È migliorata molto, vince anche partite sporche come a Verona. Però i campionati si vincono anche così, ce lo insegna anche il Napoli lo scorso anno. Però l'Inter deve fare meglio, perché con i calciatori che ha credo Chivu deve pretendere di più".

Come si spiega il momento di Lautaro?

"Viene magari contestato ma poi si trasforma. E' così, è un goleador, è uno di personalità. Quando non gioca da top lo critichi perché è un campione, ci sta, ma quando poi succede questo ecco che poi ricomincia a segnare".

Sulla Lazio, prossima avversaria dell'Inter

"La Lazio ha trovato solidità difensiva ma anche un giocatore importante come Isaksen, che in questo momento fa la differenza in un calcio piatto, fatto solo di schemi, che ti punta e salta l'uomo. E' migliorata sicuramente ma sta facendo la differenza questo ragazzo".

