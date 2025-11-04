Questa sera l'Union Saint-Gilloise affronterà l'Atletico Madrid nella quarta giornata di Champions League. La squadra belga ha perso con ampio margine le due precedenti partite europee, ma resta ambiziosa. "Stiamo tutti pensando a questa partita", ha detto Kamiel Van De Perre. "Hanno uno stadio con 60.000 spettatori e una squadra che ha uno stile di gioco simile al nostro. Cercheremo di vincere. Se non andiamo lì per vincere, tanto vale restare a casa".