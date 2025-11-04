FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Saint-Gilloise, Van de Perre: “Perso contro Newcastle e Inter, ma a Madrid per vincere. Tanto…”

ultimora

Saint-Gilloise, Van de Perre: “Perso contro Newcastle e Inter, ma a Madrid per vincere. Tanto…”

Saint-Gilloise, Van de Perre: “Perso contro Newcastle e Inter, ma a Madrid per vincere. Tanto…” - immagine 1
Questa sera l'Union Saint-Gilloise affronterà l'Atletico Madrid nella quarta giornata di Champions. Le parole di Van de Perre
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Saint-Gilloise, Van de Perre: “Perso contro Newcastle e Inter, ma a Madrid per vincere. Tanto…”- immagine 2
Getty Images

Questa sera l'Union Saint-Gilloise affronterà l'Atletico Madrid nella quarta giornata di Champions League. La squadra belga ha perso con ampio margine le due precedenti partite europee, ma resta ambiziosa. "Stiamo tutti pensando a questa partita", ha detto Kamiel Van De Perre. "Hanno uno stadio con 60.000 spettatori e una squadra che ha uno stile di gioco simile al nostro. Cercheremo di vincere. Se non andiamo lì per vincere, tanto vale restare a casa".

Saint-Gilloise, Van de Perre: “Perso contro Newcastle e Inter, ma a Madrid per vincere. Tanto…”- immagine 3
Getty Images

"Dobbiamo essere realisti. Abbiamo perso due volte per 4-0, quindi sarà dura. Ma se giochiamo con intelligenza, potremmo avere delle occasioni. Se vogliamo passare il turno, dobbiamo fare punti. Dopo le partite contro Newcastle, Inter e Bruges, molti pensavano che fossimo in crisi, ma abbiamo mantenuto la stessa mentalità. Continueremo come abbiamo fatto dall'inizio dell'anno".

(Voetbalprimeur)

 

Leggi anche
Inter-Fiorentina, ecco l’audio del VAR sul mancato rigore su Pio Esposito
Giallo a Bisseck, l’audio VAR. Assistente: “È ultimo, va in porta”. Lissone:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA