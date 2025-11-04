Questa sera l'Union Saint-Gilloise affronterà l'Atletico Madrid nella quarta giornata di Champions League. La squadra belga ha perso con ampio margine le due precedenti partite europee, ma resta ambiziosa. "Stiamo tutti pensando a questa partita", ha detto Kamiel Van De Perre. "Hanno uno stadio con 60.000 spettatori e una squadra che ha uno stile di gioco simile al nostro. Cercheremo di vincere. Se non andiamo lì per vincere, tanto vale restare a casa".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Saint-Gilloise, Van de Perre: “Perso contro Newcastle e Inter, ma a Madrid per vincere. Tanto…”
ultimora
Saint-Gilloise, Van de Perre: “Perso contro Newcastle e Inter, ma a Madrid per vincere. Tanto…”
Questa sera l'Union Saint-Gilloise affronterà l'Atletico Madrid nella quarta giornata di Champions. Le parole di Van de Perre
"Dobbiamo essere realisti. Abbiamo perso due volte per 4-0, quindi sarà dura. Ma se giochiamo con intelligenza, potremmo avere delle occasioni. Se vogliamo passare il turno, dobbiamo fare punti. Dopo le partite contro Newcastle, Inter e Bruges, molti pensavano che fossimo in crisi, ma abbiamo mantenuto la stessa mentalità. Continueremo come abbiamo fatto dall'inizio dell'anno".
(Voetbalprimeur)
© RIPRODUZIONE RISERVATA