Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha analizzato il derby vinto dal Milan
Gianni Pampinella
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha analizzato il derby vinto dal Milan. Una vittoria che porta i rossoneri a 7 punti dall'Inter.  "Il Milan è sempre quello, cinico, l'Inter è in calo. Nell'Inter vedo, al di là degli infortuni, un'involuzione anche dal punto di vista agonistico".

"Il rigore c'era? Quando giocavo io, non venivano mai dati. Poi con le regole attuali fino a qualche settimana fa veniva dato...Per me però comunque non c'era volontà di prenderla col braccio. Per me stavolta l'arbitro ha deciso e ha fatto bene. Ci lamentiamo che non decidono più, invece stavolta lo ha fatto".

Campionato riaperto?

"Al 90% per me l'Inter è campione d'Italia. Il 10% però occhio che ha una partita fondamentale, è l'ultimo vero scontro diretto, l'Atalanta. Dovessero perdere punti ancora e il Milan vince, se senti il fiato sul collo poi puoi perdere qualche punto ulteriore. Ma la vedo difficile".

