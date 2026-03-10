Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha analizzato il derby vinto dal Milan

Gianni Pampinella Redattore 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 02:02)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha analizzato il derby vinto dal Milan. Una vittoria che porta i rossoneri a 7 punti dall'Inter. "Il Milan è sempre quello, cinico, l'Inter è in calo. Nell'Inter vedo, al di là degli infortuni, un'involuzione anche dal punto di vista agonistico".

"Il rigore c'era? Quando giocavo io, non venivano mai dati. Poi con le regole attuali fino a qualche settimana fa veniva dato...Per me però comunque non c'era volontà di prenderla col braccio. Per me stavolta l'arbitro ha deciso e ha fatto bene. Ci lamentiamo che non decidono più, invece stavolta lo ha fatto".

Campionato riaperto? — "Al 90% per me l'Inter è campione d'Italia. Il 10% però occhio che ha una partita fondamentale, è l'ultimo vero scontro diretto, l'Atalanta. Dovessero perdere punti ancora e il Milan vince, se senti il fiato sul collo poi puoi perdere qualche punto ulteriore. Ma la vedo difficile".

(TMW Radio)