Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha commentato la vittoria del Milan contro il Torino e ha parlato della lotta scudetto. "È un Milan con un'identità ben precisa, che fa ben sperare. Non è facile a Torino, dove il Napoli ci ha perso, giocare contro i granata, soprattutto per come si è messa la partita".

"Ha uno spirito che lo scorso anno non aveva e questa è la cosa più importante. Pulisic, Rabiot, Modric e Maignan sono decisivi. Giusto non andare a Perth, non smaltisci poi certe trasferte in un momento chiave della stagione. Corsa a tre? Non tiro fuori ancora la Roma, perché è un'altra che ha un'identità. Al di là che ha perso col Cagliari, ma se a gennaio arriva Kean o comunque un centravanti vero, è lì attaccata".