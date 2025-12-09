FC Inter 1908
De Marco: “È stata una giornata molto positiva per tutta la squadra arbitrale”

Andrea De Marco promuove i direttori di gara impegnati nel turno di campionato concluso
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

"E' stata una giornata molto positiva, un bel weekend per tutta la squadra arbitrale". Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, promuove i direttori di gara impegnati nel turno di campionato concluso. Lo fa a Open Var, format di DAZN, FIGC, AIA con collaborazione Lega Serie A in esclusiva su DAZN ogni martedì pomeriggio.

Getty Images

Promosso La Penna in Napoli-Juventus perché il giallo a Kalulu su Oliveira "è una decisione corretta", commenta De Marco. "L'arbitro è piazzato bene - prosegue -. Il piede non è alto e il fallo di gioco non è violento, corretta la scelta dell'ammonizione". Così come "giusta" la decisione di La Penna sul gol convalidato a Yildiz "perché comunque il calciatore della Juventus interviene sul pallone e quindi è giusto non fermare il gioco e non concedere punizione".

Getty Images

Corretta, secondo De Marco, anche la scelta di Mariani di convalidare il 3-0 di Bernede in Verona-Atalanta. La rete sembrava nascere da un presunto fallo di mano di Bella-Kotchap nella propria area, quindi si sarebbe potuto passare dal gol del Verona al rigore per l'Atalanta. "E' stata una decisione difficile - spiega De Marco -, abbiamo visto come il Var Aureliano avesse avuto l'impressione che il pallone fosse stato toccato all'inizio, però il pallone non cambia giro e direzione e dunque l'impressione avuta non è stata una certezza, dunque è giusto che il Var non sia intervenuto, confermando così la decisione corretta del campo di Mariani di assegnare il 3-0 al Verona".

