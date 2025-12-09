FC Inter 1908
Piantanida: “Scudetto? Corsa a 3, anche se Napoli e Inter hanno una cosa in più. Fa specie…”

ntervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Franco Piantanida ha parlato della lotta scudetto
Gianni Pampinella
La vittoria esterna del Milan cotnro il Torino, ha riportato i rossoneri al comando della classifica insieme al Napoli. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Franco Piantanida ha parlato della lotta scudetto includendo la squadra di Allegri. Per Piantanida sarà corsa a tre, anche se Inter e Napoli hanno qualcosa in più.

"A tre, confermo. Resta a tre, fa un po' specie che il Milan non ha un attaccante, ma nell'ultimo scudetto Giroud non è che segnasse troppo. Si può vincere anche senza la punta. Napoli e Inter hanno la rosa più profonda però".

(TMW Radio)

