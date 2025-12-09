La vittoria esterna del Milan cotnro il Torino, ha riportato i rossoneri al comando della classifica insieme al Napoli. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Franco Piantanida ha parlato della lotta scudetto includendo la squadra di Allegri. Per Piantanida sarà corsa a tre, anche se Inter e Napoli hanno qualcosa in più.