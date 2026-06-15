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Braglia: “Mondiale? Non è la Turchia che ci aspettavamo. E su Calhanoglu…”

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato del Mondiale: "Non è la Turchia che ci aspettavamo"
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato del Mondiale commentando alcune partite che hanno riservato diverse sorprese. "Il Marocco mi è piaciuto molto, così come la Costa D'Avorio, che ha vinto contro l'Ecuador. Non si possono già discutere Turchia e Brasile, dopo appena una partita, ma Marocco e Giappone mi hanno impressionato per ritmo, intensità".

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Getty Images

Montella ha steccato con la Turchia:

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"Non è andato bene anche Calhanoglu, non solo gli altri. Montella si è preso le responsabilità sulla formazione iniziale, ha cercato di cambiarla in corsa. Non è la Turchia che ci aspettavamo. Non me la sarei aspettata questa delusione, ho visto Turchia e Brasile come due squadre slegate, con amnesie difensive".

(TMW Radio)

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