Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato del Mondiale commentando alcune partite che hanno riservato diverse sorprese. "Il Marocco mi è piaciuto molto, così come la Costa D'Avorio, che ha vinto contro l'Ecuador. Non si possono già discutere Turchia e Brasile, dopo appena una partita, ma Marocco e Giappone mi hanno impressionato per ritmo, intensità".