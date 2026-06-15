Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato del Mondiale commentando alcune partite che hanno riservato diverse sorprese. "Il Marocco mi è piaciuto molto, così come la Costa D'Avorio, che ha vinto contro l'Ecuador. Non si possono già discutere Turchia e Brasile, dopo appena una partita, ma Marocco e Giappone mi hanno impressionato per ritmo, intensità".
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Braglia: “Mondiale? Non è la Turchia che ci aspettavamo. E su Calhanoglu…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato del Mondiale: "Non è la Turchia che ci aspettavamo"
Montella ha steccato con la Turchia:—
"Non è andato bene anche Calhanoglu, non solo gli altri. Montella si è preso le responsabilità sulla formazione iniziale, ha cercato di cambiarla in corsa. Non è la Turchia che ci aspettavamo. Non me la sarei aspettata questa delusione, ho visto Turchia e Brasile come due squadre slegate, con amnesie difensive".
(TMW Radio)
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