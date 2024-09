Le parole dell'ex calciatore: "Napoli? Non gioca le coppe, credo che il Napoli sarà un grosso problema per l'Inter"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto e del Napoli: "Lukaku ha bisogno di tutta la squadra, non è solo lui. Può tornare il Lukaku dell'Inter, il Napoli è l'unica squadra che può insidiare la leadership dell'Inter. Con questo entusiasmo, con questo allenatore e per il fatto che non gioca le coppe, credo che il Napoli sarà un grosso problema per l'Inter. Più della Juventus".