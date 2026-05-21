"Io mi sento solo come una persona che è stata chiamata da soggetti diversi, importanti, insolitamente compatti, molto insolitamente compatti, che mi hanno chiesto di candidarmi. Credo che non sia mai successo nella storia del calcio una cosa del genere". Così Giovanni Malagò in merito alla candidatura per la presidenza della Figc, parlando alla stampa al Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo Il Sole 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento.

"Non lo dico in un modo polemico ma in modo importante e propositivo - ha proseguito Malagò -, un dato di fatto che non mi sembra trascurabile, tanto è vero che all'inizio c'erano molte riflessioni e perplessità, ma in virtù proprio di questa loro affettuosa convinzione, ho deciso di candidarmi".