Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Brambati ha parlato delle difficoltà che le big di Serie A stanno riscontrando sul mercato
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato delle difficoltà che le big di Serie A stanno riscontrando sul mercato.
"Le difficoltà si trovano sul mercato perché non siamo più AAA ma B+, finanziariamente parlando. Anche l'Inter ha difficoltà, vedo che non è solamente la Juve, la Roma, ma anche l'Inter, che dovrebbe avere la marcia più alta di tutte fa fatica a trovare sul mercato. Chi ha speso è il Milan, che ha speso per un centrale tanto, così come per Goncalo Ramos. Bene anche la Fiorentina".
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