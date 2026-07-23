Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato delle difficoltà che le big di Serie A stanno riscontrando sul mercato.

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"Le difficoltà si trovano sul mercato perché non siamo più AAA ma B+, finanziariamente parlando. Anche l'Inter ha difficoltà, vedo che non è solamente la Juve, la Roma, ma anche l'Inter, che dovrebbe avere la marcia più alta di tutte fa fatica a trovare sul mercato. Chi ha speso è il Milan, che ha speso per un centrale tanto, così come per Goncalo Ramos. Bene anche la Fiorentina".