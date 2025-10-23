Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha analizzato il momento del Napoli

Gianni Pampinella Redattore 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 20:16)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha analizzato il momento complicato che sta attraversando il Napoli. "Ma chi lo ha fatto questo mercato? Sta diventando un mistero. Non ho mai definito faraonica la campagna acquisti. Magari non si assume in pieno le responsabilità Conte, ma parla di un mercato che ha arricchito di soluzioni ma non non come qualità e ha ragione. Si chiede giustamente che mercato è stato. Ha avallato in pieno questo mercato? Non ci credo. Vanno inseriti questi giocatori".

"Quando dice che ha una squadra all'interno che va da una parte il blocco storico dall'altra. La Champions ora è un intralcio, se non mette a posto le cose in campionato arriva al quinto posto. Ha una squadra forte ma non uno squadrone. Ho visto nervoso Conte, ha ragione Capello nell'averlo visto molle in campo. Emerge che non è contento di questo mercato. Poi ha delle responsabilità anche lui. Sicuri che ci sia stata unità d'intenti sul mercato? Non lo so. Ha sempre detto che la rosa è stata arricchita ma non rafforzata".

Cosa dice dell'Inter? — "Dopo 5' doveva stare sotto di diversi gol. Poi la mette a posto perchè è più forte ma all'inizio ha rischiato tanto".

Come vede Chivu? — "Per me è un predestinato. Ha un ordine mentale, anche quando parla ha una logica nelle parole e nelle espressioni".

(TMW Radio)