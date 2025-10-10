FC Inter 1908
fcinter1908 ultimora Brasile, 5-0 alla Corea del Sud in amichevole: Carlos Augusto in campo 20′

Brasile, 5-0 alla Corea del Sud in amichevole: Carlos Augusto in campo 20′

Vittoria netta per il Brasile contro la Corea del Sud in amichevole: doppiette di Estevao e Rodrygo, gol di Vinicius
Vittoria netta per il Brasile contro la Corea del Sud nella prima delle due amichevoli in questa pausa Nazionali.

La squadra del CT Ancelotti regola la pratica già nel primo tempo grazie ai gol di Estevao e Rodrygo. Nella ripresa, i due esterni di Chelsea e Real Madrid trovano la doppietta personale mentre il definitivo 5-0 porta la firma di Vinicius.

20' per Carlos Augusto: l'esterno dell'Inter è partito dalla panchina ma ha giocato l'ultimo spezzone del match prendendo il posto di Douglas Santos.

