Vittoria netta per il Brasile contro la Corea del Sud nella prima delle due amichevoli in questa pausa Nazionali.
fcinter1908 ultimora Brasile, 5-0 alla Corea del Sud in amichevole: Carlos Augusto in campo 20′
Brasile, 5-0 alla Corea del Sud in amichevole: Carlos Augusto in campo 20′
Vittoria netta per il Brasile contro la Corea del Sud in amichevole: doppiette di Estevao e Rodrygo, gol di Vinicius
La squadra del CT Ancelotti regola la pratica già nel primo tempo grazie ai gol di Estevao e Rodrygo. Nella ripresa, i due esterni di Chelsea e Real Madrid trovano la doppietta personale mentre il definitivo 5-0 porta la firma di Vinicius.
20' per Carlos Augusto: l'esterno dell'Inter è partito dalla panchina ma ha giocato l'ultimo spezzone del match prendendo il posto di Douglas Santos.
