Brasile, sconfitta 3-2 col Giappone. Il difensore dell’Inter Carlos Augusto in campo 75′

Nell'amichevole tra Giappone e Brasile in campo anche il difensore dell'Inter Carlos Augusto. Ancelotti lo ha scelto nella formazione titolare

Nell'amichevole tra Giappone e Brasile in campo anche il difensore dell'Inter Carlos Augusto. Ancelotti lo ha scelto nella formazione titolare come terzino nel 4-2-3-1 della Seleçao.

Il ct italiano ha lasciato in campo il laterale nerazzurro per 75' poi lo ha sostituito con Caio Henrique sul risultato di 3-2 per il Giappone. In vantaggio di due reti, il Brasile si è fatto rimontare e superare dal Giappone perdendo la partita amichevole.