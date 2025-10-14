Il canale satellitare parla dei nuovi attaccanti nerazzurri e non scarta l'ipotesi di vederli in coppia se servisse contro la Roma

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 14:32)

Sono stati giorni di fuoco. Lo scudetto sfumato alla penultima giornata, la finale di Champions persa contro il PSG, l'addio di Inzaghi, la scelta del nuovo allenatore. I tifosi dell'Inter si sono ritrovati così a dover gestire la delusione del finale di stagione e l'ansia per le notizie sul futuro. Si parlava di un incontro con Fabregas, poi le notizie su Chivu, sull'arrivo sulla panchina nerazzurra di un allenatore che aveva da poco esordito in Serie A, 13 panchine al Parma che si è salvato con lui e un passato però, che ha pesato tantissimo, da allenatore delle giovanili interiste e da calciatore in una squadra leggendaria che ha dato e regalato all'Inter tutto quello che poteva.

Da lì è ripartito tutto e sono arrivate poi le notizie di mercato. Quelle che parlavano dell'attacco confermavano l'arrivo di Bonny all'Inter, anche lui arrivava dal Parma come Chivu, e la conferma, che i tifosi volevano tantissimo dopo l'anno fatto in Serie B allo Spezia, della conferma di Pio Esposito nella rosa messa a disposizione del nuovo allenatore che ha imparato a conoscerlo benissimo.

I due nuovi attaccanti nerazzurri sono stati scelti per fare da scorta a Thuram e Lautaro e insieme a loro là davanti stanno facendo strizzare gli occhi ai sostenitori interisti al di là dei gol segnati. "L’attacco dell’Inter è già andato oltre alle aspettative. Non perché sia il migliore della Serie A con 17 gol, ben 5 più del Napoli secondo, ma per la varietà delle opzioni", spiega a Skysport Matteo Barzaghi. Molto probabilmente neanche la dirigenza nerazzurra si aspettava che i due giovani interisti riuscissero ad integrarsi così velocemente nel gruppo nerazzurro. "Ma ora ad Appiano Gentile c’è la consapevolezza di aver migliorato la rosa per qualità e diversità di opzioni", spiega il canale satellitare.

Nella stagione 2024-2025 Correa, Taremi e Arnautovic hanno segnato in totale 12 reti. Bonny ha segnato due gol e ha fatto tre assist finora. Esposito ha segnato solo una rete. Ovviamente i numeri saranno da confrontare a fine stagione ma sicuramente "quello che nessuno si attendeva era che i due ragazzi fossero già così pronti. In teoria Pio era la riserva di Lautaro e Bonny di Thuram. Le gerarchie sembravano chiare. Invece il campo ha dimostrato che tutti possono giocare con tutti".

Il modello ThuLa — Thuram e Lautaro possono fare la prima o la seconda punta. Sanno giocare in area e svariare sul tutto il fronte dell'attacco. I due nuovi arrivati stanno seguendo il loro esempio e cercando di essere duttili e disponibili rispetto alla richieste di Chivu. "Bonnypuò ricoprire tutte le posizioni, così come la ThuLa. Pio invece è più specializzato, è una prima punta classica ma che si trova bene sia con il 9 che con il 10", spiega ancora il giornalista nella sua analisi. L'Inter, dopo la pausa per le Nazionali, avrà da affrontare un periodo molto delicato, a partire dalla sfida con la Roma. E con il francese infortunato e Lautaro di ritorno dall'America, il mister potrebbe farci un pensierino a schierarli là davanti insieme: Bonny e Esposito dal primo minuto: "È un’ipotesi da non scartare anche se magari non è l’idea principale di Chivu".

Proprio il mister è stato una leva emotiva per loro: fiducia e strategia le parole chiare. Il tecnico aveva lavorato con Bonny ed Esposito già prima di questa sua nuova esperienza all'Inter e ha cercato di dar loro minuti e spazio perché non siano impreparati quando devono sostituire la coppia titolare. "Alla base del ragionamento c’è l’analisi di quanto accaduto l’anno scorso. Inzaghi puntava sempre sulla ThuLa e quando ha dovuto sostituire uno dei due, i subentranti non erano mai in condizione. Chivu vuole evitare di arrivare a quello. Vuole ruotare tutti per averli sempre pronti". Un ragionamento che ha fatto anche quando ha detto di voler dare spazio anche a Josep Martinez perché se ci fosse bisogno di sostituire Sommer lui deve avere il ritmo partita.

(Fonte: Skysport)