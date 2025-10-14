A Piero Volpi è stato assegnato il premio Quarenghi, dedicato al dottore della Grande Inter di Helenio Herrera. Durante la consegna, il responsabile sanitario dell'Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Repubblica. "Questo riconoscimento mi riempie d’orgoglio. Nell’albo d’oro del premio ci sono medici importantissimi, italiani e stranieri, che hanno scritto pagine fondamentali nella storia della medicina dello sport".

"C’è un ponte fra il titolo di questo premio, che ricorda il dottore della Grande Inter, e me, che sono il responsabile medico dell’Inter di oggi. Questo contatto mi emoziona. Quarenghi Non l’ho conosciuto direttamente, ero troppo giovane. Ma lui ha introdotto all’Inter di Angelo Moratti il concetto di staff medico, facendosi affiancare da colleghi e collaboratori, e iniziando così un percorso di lavoro di squadra anche nel nostro campo. Se oggi abbiamo tante figure diverse che lavorano per la salute e l’efficienza dei giocatori, lo dobbiamo anche al suo lavoro pionieristico".