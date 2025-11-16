Intervistato dal Corriere dello Sport, Flavio Briatore ha parlato delle difficoltà della Juve. I bianconeri sono alla terza rivoluzione tecnica negli ultimi tre anni "Non va bene. La stabilità è troppo importante. Hanno preso della gente sbagliata, ma allora serve uno studio più approfondito all’origine. Tutti criticano Andrea (Agnelli, nda) ma con lui si sono ottenuti risultati eccezionali. Ai tempi di Giraudo e Moggi eravamo fortissimi. Era Juve e Milan, oggi è Inter e Napoli".