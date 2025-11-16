Edin Dzeko non ha alcuna intenzione di smettere di segnare con la Bosnia. A 39 anni ha trovato ieri il suo settantaduesimo gol in nazionale. L'ex Inter, capitano e trascinatore, ha parlato poi così al triplice fischio:
Ex Inter, Dzeko ancora in gol con la Bosnia: “Io il più anziano: rovino la media…”
L'attaccante ora alla Fiorentina continua a fare le fortune della sua nazionale: ci ha scherzato su dopo la gara di ieri
"Ho guardato la nostra formazione prima della partita, giocatori di 19, 20, 24 anni… io sono quello un po’ più 'anziano’, rovino loro la media (età, ndr), ma questa è la realtà ed è fantastico".
