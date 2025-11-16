FC Inter 1908
Ex Inter, Dzeko ancora in gol con la Bosnia: “Io il più anziano: rovino la media…”

Bosnia Dzeko
L'attaccante ora alla Fiorentina continua a fare le fortune della sua nazionale: ci ha scherzato su dopo la gara di ieri
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Edin Dzeko non ha alcuna intenzione di smettere di segnare con la Bosnia. A 39 anni ha trovato ieri il suo settantaduesimo gol in nazionale. L'ex Inter, capitano e trascinatore, ha parlato poi così al triplice fischio:

Ex Inter, Dzeko ancora in gol con la Bosnia: “Io il più anziano: rovino la media…”- immagine 2

"Ho guardato la nostra formazione prima della partita, giocatori di 19, 20, 24 anni… io sono quello un po’ più 'anziano’, rovino loro la media (età, ndr), ma questa è la realtà ed è fantastico".

