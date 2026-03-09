Al termine di Milan-Inter, dagli studi di Dazn Cristian Brocchi ha commentato il derby vinto dai rossoneri grazie a un gol di Estupinan. "Campionato riaperto? No, ma per il Milan è la ciliegina sulla torta perché l'obiettivo dei rossoneri era quello di tornare in Champions. Riprendere l'Inter è molto difficile, però la vittoria è importantissima in una squadra che ha ripreso credibilità".