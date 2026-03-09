FC Inter 1908
Brocchi: “Campionato non riaperto. L’Inter è forte, quando prende una batosta…”

Al termine di Milan-Inter, dagli studi di Dazn Cristian Brocchi ha commentato il derby vinto dai rossoneri
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Al termine di Milan-Inter, dagli studi di Dazn Cristian Brocchi ha commentato il derby vinto dai rossoneri grazie a un gol di Estupinan. "Campionato riaperto? No, ma per il Milan è la ciliegina sulla torta perché l'obiettivo dei rossoneri era quello di tornare in Champions. Riprendere l'Inter è molto difficile, però la vittoria è importantissima in una squadra che ha ripreso credibilità".

"Allegri ha grandissima esperienza, sa benissimo che 7 punti sono tanti. L'Inter è una squadra forte, soprattutto quando prende una batosta ha sempre reagito. vero che è la seconda in poco tempo, perdere un derby così fa male, ma nelle difficoltà l'Inter ha reagito subito".

 

