In occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, al Carro Social Club a Sesto San Giovanni, dal palco Franco Ordine ha risposto a una domanda ironica di Ivan Zazzaroni che ha chiesto al giornalista da dove nasca la sua passione per l'Inter.
Ordine: “Ecco da dove nasce la mia ‘passione per l’Inter’. Non riesco a sopportare…”
Le parole del giornalista dal palco durante la presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini
"Allora ti spiego, la mia passione per l’Inter nasce da questo fatto. A parte la stima per Ausilio e Marotta che sono due fuoriclasse, ma siccome sono molto innamorato di questo mestiere, allora io non riesco a sopportare gli esponenti dell’istituto luce dell’Inter. E allora vado in polemica con questi qua. Ma non c'entra niente l'Inter"
