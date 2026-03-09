In occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, al Carro Social Club a Sesto San Giovanni, dal palco Franco Ordine ha risposto a una domanda ironica di Ivan Zazzaroni che ha chiesto al giornalista da dove nasca la sua passione per l'Inter.

"Allora ti spiego, la mia passione per l’Inter nasce da questo fatto. A parte la stima per Ausilio e Marotta che sono due fuoriclasse, ma siccome sono molto innamorato di questo mestiere, allora io non riesco a sopportare gli esponenti dell’istituto luce dell’Inter. E allora vado in polemica con questi qua. Ma non c'entra niente l'Inter"