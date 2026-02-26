Ai microfoni di Prime Video si è discusso dell'eliminazione dalla Champions da parte dell'Inter per mano del Bodo Glimt. Interviene per primo l'ex difensore Federico Balzaretti:
Brocchi: “L’Inter non può fare due partite così”. Balzaretti: “Non si spiega perché…”
"Non c'è una spiegazione per descrivere l'Inter in campionato e quella vista invece in Champions. La partita dell'andata è stata compromettente, non riesce sempre la rimonta come all'Atalanta o, in parte, alla Juventus. L'Inter aveva anche iniziato bene, è mancato tanto Lautaro. All'Inter serviva l'episodio e non è arrivato, non riuscire a sbloccarla nel primo tempo e l'errore di Akanji hanno poi compromesso tutto"
Ecco invece il punto di vista di Brocchi: "L'obiettivo primario dell'Inter è lo scudetto ma la Champions è troppo bella per sottovalutarla e non affrontarla col massimo dell'entusiasmo. E in campionato ora ha acquisito un vantaggio importante e quasi incolmabile per le altre, affrontava un Bodo che ha fatto due partite bellissime ma non possiamo dire che la rosa dell'Inter non sia superiore. Non si possono fare due partite così"
