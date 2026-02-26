FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Brocchi: “L’Inter non può fare due partite così”. Balzaretti: “Non si spiega perché…”

ultimora

Brocchi: “L’Inter non può fare due partite così”. Balzaretti: “Non si spiega perché…”

Brocchi: “L’Inter non può fare due partite così”. Balzaretti: “Non si spiega perché…” - immagine 1
Brocchi e Balzaretti sono intervenuti ai microfoni di Prime Video per analizzare l'eliminazione dell'Inter dalla Champions
Matteo Pifferi Redattore 

Ai microfoni di Prime Video si è discusso dell'eliminazione dalla Champions da parte dell'Inter per mano del Bodo Glimt. Interviene per primo l'ex difensore Federico Balzaretti:

Brocchi: “L’Inter non può fare due partite così”. Balzaretti: “Non si spiega perché…”- immagine 2
Getty Images

"Non c'è una spiegazione per descrivere l'Inter in campionato e quella vista invece in Champions. La partita dell'andata è stata compromettente, non riesce sempre la rimonta come all'Atalanta o, in parte, alla Juventus. L'Inter aveva anche iniziato bene, è mancato tanto Lautaro. All'Inter serviva l'episodio e non è arrivato, non riuscire a sbloccarla nel primo tempo e l'errore di Akanji hanno poi compromesso tutto"

Brocchi: “L’Inter non può fare due partite così”. Balzaretti: “Non si spiega perché…”- immagine 3
Getty Images

Ecco invece il punto di vista di Brocchi: "L'obiettivo primario dell'Inter è lo scudetto ma la Champions è troppo bella per sottovalutarla e non affrontarla col massimo dell'entusiasmo. E in campionato ora ha acquisito un vantaggio importante e quasi incolmabile per le altre, affrontava un Bodo che ha fatto due partite bellissime ma non possiamo dire che la rosa dell'Inter non sia superiore. Non si possono fare due partite così"

Leggi anche
Henry: “Il Como gioca meglio dell’Inter. Con Inzaghi poteva battere chiunque, ora...
Inter KO col Bodo, Beretta: “Va cambiato il nostro modo di pensare perché…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA