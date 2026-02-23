FC Inter 1908
In studio a Fuoriclasse su DAZN, l'allenatore Andrea Stramaccioni parla così di Alessandro Bastoni dopo quanto accaduto con la Juve
In studio a Fuoriclasse su DAZN, l'allenatore Andrea Stramaccioni parla così di Alessandro Bastoni dopo quanto accaduto con la Juve.

“Chi conosce Alessandro sa che è un ragazzo semplice, di valori sani. Ha sbagliato, ci ha messo la faccia, poteva magari parlare prima ma veramente io lo conosco, viaggio spesso con la Nazionale.

È un ragazzo perbene, l’uomo proprio… Lui è importante, deve solo riconquistare fiducia, ha bisogno di tempo e basta. Questo è anche il calcio, servirà solo tempo”.

