“Chi conosce Alessandro sa che è un ragazzo semplice, di valori sani. Ha sbagliato, ci ha messo la faccia, poteva magari parlare prima ma veramente io lo conosco, viaggio spesso con la Nazionale.

È un ragazzo perbene, l’uomo proprio… Lui è importante, deve solo riconquistare fiducia, ha bisogno di tempo e basta. Questo è anche il calcio, servirà solo tempo”.