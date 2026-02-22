In studio a Fuoriclasse su DAZN, l’allenatore Andrea Stramaccioni ha parlato così della corsa scudetto e del momento dell’Inter

“Vorrei condividere una riflessione sul Milan io: vedo il bicchiere mezzo pieno io, l’allungo dell’Inter ci può stare. Il Milan fa una grande cosa se arriva secondo e deve prendere questa stagione come una grande preparazione per competere con l’Inter l’anno prossimo. Il Milan deve esplorare le risorse che ha, per capire cos’ha. L’Inter va via, il Milan ha una squadra da valorizzare, l’ambiente c’è, l’allenatore è esperto, ora deve trovare l’abito su misura. Il Milan fa tanta fatica contro certi avversari e succede sempre, non solo a volte, quindi forse c’è da cambiare abito, il 3-5-2 è un modulo difensivo, parliamoci chiaro.