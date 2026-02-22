In studio a Fuoriclasse su DAZN, l’allenatore Andrea Stramaccioni ha parlato così della corsa scudetto e del momento dell’Inter:
Stramaccioni: “Dimarco top mondiale! L’Inter va, allungo scudetto e può ribaltare il Bodo”
“Vorrei condividere una riflessione sul Milan io: vedo il bicchiere mezzo pieno io, l’allungo dell’Inter ci può stare. Il Milan fa una grande cosa se arriva secondo e deve prendere questa stagione come una grande preparazione per competere con l’Inter l’anno prossimo. Il Milan deve esplorare le risorse che ha, per capire cos’ha. L’Inter va via, il Milan ha una squadra da valorizzare, l’ambiente c’è, l’allenatore è esperto, ora deve trovare l’abito su misura. Il Milan fa tanta fatica contro certi avversari e succede sempre, non solo a volte, quindi forse c’è da cambiare abito, il 3-5-2 è un modulo difensivo, parliamoci chiaro.
L’Inter ha tutte le qualità per ribaltare il Bodo, la partita in trasferta va messa da parte, sono caduti in tanti là. L’allungo in campionato dà serenità anche per il Bodo, qualcuno ora può riposare col Genoa. A San Siro è un’altra partita, 2 gol possono essere fatti ai norvegesi. Per me Dimarco come esterno sinistro non ha eguali nel calcio mondiale, come piede dico, come piede da esterno sinistro”.
