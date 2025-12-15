Cristian Brocchi, ex calciatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Genoa: "A me Lautaro piace tantissimo perché è un leader, è un giocatore meraviglioso. Ma lo metto un pelino sotto a Kane, Haaland e Mbappé perché loro hanno inciso per tanto tempo in Champions e hanno un peso specifico notevole. Ma parliamo di top eh, e lui è un top: ma lo metto un pelino sotto.
Brocchi: “Lautaro un top, ma lo metto un pelino sotto a Kane, Haaland e Mbappé perché…”
Cristian Brocchi, ex calciatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Genoa
E' vero che l'Inter ha perso tanti scontri diretti, ma quanti ne ha giocati male? Le altre hanno perso punti in partite in cui non hanno dominato o giocato meglio dell'avversario: invece l'Inter spesso negli scontri diretti ha giocato molto meglio. Poi è un fattore la sconfitta, ma le prestazioni ci sono sempre state perché è ancora la più completa: ma le altre battaglieranno fino alla fine".
