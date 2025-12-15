Cristian Brocchi, ex calciatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Genoa: "A me Lautaro piace tantissimo perché è un leader, è un giocatore meraviglioso. Ma lo metto un pelino sotto a Kane, Haaland e Mbappé perché loro hanno inciso per tanto tempo in Champions e hanno un peso specifico notevole. Ma parliamo di top eh, e lui è un top: ma lo metto un pelino sotto.