Panucci: “Inter finita? Uno perde la finale ed è finito? Ma io mi chiedo, perché…”

Intervenuto al tavolo di Pressing, Cristian Panucci, ex calciatore, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu prima in classifica
Marco Astori
Intervenuto al tavolo di Pressing, Cristian Panucci, ex calciatore, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu prima in classifica: "Ma io mi chiedo perché sarebbe stato difficile ricaricare l'Inter.

Inter
Uno arriva in finale di Champions, la perde, ed è finito? La qualità della rosa è sempre stata buona, andava svegliata: Chivu è stato bravo a riaccendere il cervello dei ragazzi".

