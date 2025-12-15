Intervenuto al tavolo di Pressing, Cristian Panucci, ex calciatore, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu prima in classifica: "Ma io mi chiedo perché sarebbe stato difficile ricaricare l'Inter.
Uno arriva in finale di Champions, la perde, ed è finito? La qualità della rosa è sempre stata buona, andava svegliata: Chivu è stato bravo a riaccendere il cervello dei ragazzi".
