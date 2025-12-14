Durante Sky Calcio Club, l'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato della vittoria della squadra di Chivu a Genova e della prestazione di Lautaro:

"L'Inter sta giocando senza Calhanoglu, Acerbi e Dumfries da tantissimo tempo. Quando domini le partite e vai in vantaggio su un gol così che indirizza la partita...La prima azione pericolosa l'ha fatta il Genoa. Per un'ora l'Inter domina dopo averla indirizzata, nonostante gli chiudano ormai spesso l'uscita a sinistra. Poi basta una palla lunga, il Genoa trova il gol ed è venuta un po' di paura. Zielinski molto bene, volevo chiederlo a Chivu. Lautaro? Ferri quando era andato a fare il dirigente all'Inter mi ha detto: guarda come calcia Lautaro..."