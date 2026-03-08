Presente negli studi di Dazn, Andrea Stramaccioni ha parlato del derby Milan-Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio. L'allenatore racconta un aneddoto legato al suo primo derby: "Racconto un aneddoto sul mio primo derby. Alla Pinetina venne Moratti, salutò i ragazzi e poi ci chiudiamo nella stanzetta dell'allenatore e voleva sapere come giocavamo".

"Io gli spiego, esce il presidente, mi saluta e incontro Zanetti e mi vede che ero bianco in viso e mi disse: "Mister, tranquillo, quando c'è il fischio d'inizio passa tutto". Ed è vera questa cosa".