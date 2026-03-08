FC Inter 1908
Stramaccioni e il suo primo derby: “Venne Moratti. Zanetti mi vide bianco e mi disse…”

Presente negli studi di Dazn, Andrea Stramaccioni racconta un aneddoto legato al suo primo derby
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Presente negli studi di Dazn, Andrea Stramaccioni ha parlato del derby Milan-Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio. L'allenatore racconta un aneddoto legato al suo primo derby: "Racconto un aneddoto sul mio primo derby. Alla Pinetina venne Moratti, salutò i ragazzi e poi ci chiudiamo nella stanzetta dell'allenatore e voleva sapere come giocavamo".

"Io gli spiego, esce il presidente, mi saluta e incontro Zanetti e mi vede che ero bianco in viso e mi disse: "Mister, tranquillo, quando c'è il fischio d'inizio passa tutto". Ed è vera questa cosa".

