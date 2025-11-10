Paolo Di Canio, ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato così del gol dell'1-0 di Lautaro Martinez contro la Lazio: "Se Lautaro ha voluto tirare in quel modo? No, perché vuole anticipare l'avversario e la leva non la lascia quasi andare: è bravo a colpire velocemente, per me vuole tirare col collo.