Paolo Di Canio, ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato così del gol dell'1-0 di Lautaro Martinez contro la Lazio: "Se Lautaro ha voluto tirare in quel modo? No, perché vuole anticipare l'avversario e la leva non la lascia quasi andare: è bravo a colpire velocemente, per me vuole tirare col collo.
Di Canio: “Gol Lautaro mai voluto, neanche 5 Messi insieme. E’ anche brutto da…”
Fa un gol bellissimo ma è impossibile pensare che volesse metterla lì, ci vogliono 5 Messi insieme, un genio del genio del genio: no dai, è anche brutto da vedere esteticamente il movimento, noi diciamo gol così bello per dove si infila".
