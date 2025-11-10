FC Inter 1908


Di Canio: “Gol Lautaro mai voluto, neanche 5 Messi insieme. E’ anche brutto da…”

Di Canio: “Gol Lautaro mai voluto, neanche 5 Messi insieme. E’ anche brutto da…” - immagine 1
Paolo Di Canio, ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato così del gol dell'1-0 di Lautaro Martinez contro la Lazio
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Paolo Di Canio, ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato così del gol dell'1-0 di Lautaro Martinez contro la Lazio: "Se Lautaro ha voluto tirare in quel modo? No, perché vuole anticipare l'avversario e la leva non la lascia quasi andare: è bravo a colpire velocemente, per me vuole tirare col collo.

Di Canio: “Gol Lautaro mai voluto, neanche 5 Messi insieme. E’ anche brutto da…”- immagine 2
Getty Images

Fa un gol bellissimo ma è impossibile pensare che volesse metterla lì, ci vogliono 5 Messi insieme, un genio del genio del genio: no dai, è anche brutto da vedere esteticamente il movimento, noi diciamo gol così bello per dove si infila".

