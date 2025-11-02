Chi sono? Fondatori e grandi capi di Oaktree: Karsh è chief investment officer, Marks è co-chairman, Stone è co-portfolio manager. Tutti e tre, non a caso, fanno parte dell’esecutivo di Brookfield. Oaktree è un proprietario molto attivo nell’Inter, presieduta da Beppe Marotta. I manager capofila sono Alejandro Cano e Katherine Ralph, nel cda c’è pure Renato Meduri, mentre Carlo Ligori segue il progetto stadio, in cima all’agenda del fondo il cui arrivo, dopo le incertezze dell’era Zhang, ha impresso la svolta su San Siro"