Il passaggio del 100% di Oaktree a Brookfield cambia qualcosa per l'Inter, almeno per quanto riguarda lo stadio? La risposta la fornisce Maro Iaria sulla Gazzetta dello Sport.
Stadio, decide Oaktree o Brookfield? La risposta. E i dirigenti che sono all’Inter…
"Come confermato dalle interlocuzioni con il Comune nell’ambito di San Siro, il soggetto che esercita il controllo sul club è Oaktree Capital Management, che opera quale investment manager.
Tra gli investitori coinvolti ci sono fondi sovrani, fondi pensione, fondi comuni di investimento e altri investitori professionali soggetti a vigilanza, ma le decisioni vengono assunte esclusivamente da Oaktree. Quanto ai titolari effettivi (ultimate beneficial owner) delle società lussemburghesi a cui fa capo l’Inter, la comunicazione ufficiale li individua in Bruce Karsh, Howard Marks e Sheldon Stone.
Chi sono? Fondatori e grandi capi di Oaktree: Karsh è chief investment officer, Marks è co-chairman, Stone è co-portfolio manager. Tutti e tre, non a caso, fanno parte dell’esecutivo di Brookfield. Oaktree è un proprietario molto attivo nell’Inter, presieduta da Beppe Marotta. I manager capofila sono Alejandro Cano e Katherine Ralph, nel cda c’è pure Renato Meduri, mentre Carlo Ligori segue il progetto stadio, in cima all’agenda del fondo il cui arrivo, dopo le incertezze dell’era Zhang, ha impresso la svolta su San Siro"
