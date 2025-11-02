A quattro giorni dall’incidente stradale nei pressi di Appiano nel quale ha perso la vita un anziano di 81 anni, Josep Martinez torna a disposizione. Oggi il portiere sarà in panchina nella gara dell'ora di pranzo contro il Verona. Oggi siederà accanto al giovane Taho come riserva di Sommer.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Verona-Inter, la vera sorpresa è in panchina: riecco Martinez. E su Thuram…
ultimora
Verona-Inter, la vera sorpresa è in panchina: riecco Martinez. E su Thuram…
A quattro giorni dall’incidente stradale, il portiere spagnolo torna in panchina. Non ci sarà invece l'attaccante
"Dopo Di Gennaro, operato al polso per una frattura, si è fermato anche Calligaris, e così lo spagnolo è partito per Verona, al termine di una settimana delicatissima. Martinez, che la mattina del 28 ottobre ha investito Paolo Saibene, ex operario alla guida di un piccolo quadriciclo elettrico che procedeva sulla pista ciclabile ed è poi comparso sulla corsia di marcia dello spagnolo, in questi giorni si era allenato ad Appiano. Non è partito invece Thuram: Marcus è recuperato ma si è preferito non rischiarlo. Il francese si rivedrà quasi certamente mercoledì, in Champions contro il Kairat".
(Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA