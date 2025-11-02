"Dopo Di Gennaro, operato al polso per una frattura, si è fermato anche Calligaris, e così lo spagnolo è partito per Verona, al termine di una settimana delicatissima. Martinez, che la mattina del 28 ottobre ha investito Paolo Saibene, ex operario alla guida di un piccolo quadriciclo elettrico che procedeva sulla pista ciclabile ed è poi comparso sulla corsia di marcia dello spagnolo, in questi giorni si era allenato ad Appiano. Non è partito invece Thuram: Marcus è recuperato ma si è preferito non rischiarlo. Il francese si rivedrà quasi certamente mercoledì, in Champions contro il Kairat".