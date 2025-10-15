Per la vendita di San Siro a Milan e Inter "i tempi mi sembra che siano in linea. Non abbiamo ancora completato tutte le procedure quindi evidentemente abbiamo ancora del lavoro da fare, però non abbiamo interrotto il ritmo": lo ha detto la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo a margine di un evento all'Università Statale di Milano.

"Mi pare - ha aggiunto - che abbiamo cominciato a vedere una buona risposta da parte delle squadre che hanno capito che è necessario porre l'attenzione anche per raccontare il progetto e per riuscire anche a stringere quella collaborazione virtuosa che abbiamo auspicato", ha aggiunto Scavuzzo, sottolineando che continuerà a seguire la partita dello stadio "fino al rogito e anche dopo" per raccogliere "tutte le istanze che sono state portate all'attenzione del Consiglio comunale".