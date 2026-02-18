"Parole Bastoni? Non è una cosa che vediamo spesso, un giocatore che ammette una colpa e lo fa dicendo chiaramente quello che è nella sua testa. Non chiede solo scusa, ma anche che qualcuno ha esagerato. Ha certamente sbagliato, lo ha detto, lo ha ammesso, probabilmente oggi eviterebbe di fare questa cosa, però questo tipo di dichiarazioni siano quelle di una persona intelligente. Io Bastoni lo conosco un po': è una persona intelligente, che in quel momento ha fatto una furbata e sa che non è da fare. Non è il mostro rispetto all'universo del calcio dove tanti ci hanno provato prima e tanti ci proveranno dopo. Nella dialettica delle ultime 72 ore si è scelto di indicare Bastoni come il mostro della situazione e si è diventati tutto un po' ipocriti. A tutti interessa che sia successo in Inter-Juve, ma se fosse successo in Pisa-Verona non avrebbe interessato nessuno. Siamo un po' ipocriti indicando lui dicendo di avercela coi simulatori".