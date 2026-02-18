SM – Freddo a Bodo, l’Inter lavora in hotel. Formazione? Al momento…

Poche ore ancora al calcio d'inizio di Bodo Glimt-Inter. Dall'inviato di Sport Mediaset in Norvegia arrivano novità sulla mattinata dei nerazzurri e un aggiornamento sulla formazione che Chivu potrebbe mandare in campo dal primo minuto nella sfida di Champions League. Qui le sue parole:
"Chivu ha lasciato i suoi giocatori in hotel, con l'attivazione muscolare fatta in palestra. A breve in programma il classico pranzo Uefa. In campo invece stasera diverse novità: Acerbi al posto di Akanji, Darmian al posto di Luis Henrique e Carlos al posto di Dimarco. In attacco chi giocherà? Di sicuro Pio Esposito, con Lautaro al momento leggermente in vantaggio su Thuram".
