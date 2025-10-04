FC Inter 1908
Vanhaezebrouck: "Ecco cosa rende Stankovic così forte. Inter? Ho il forte sospetto che…"

Intervistato da Het Nieuwsblad, l'ex tecnico del Gent parla dell'impatto avuto da Stankovic al Bruges
Gianni Pampinella
Intervistato da Het Nieuwsblad, l'ex tecnico del Gent, Hein Vanhaezebrouc, ha parlato del mercato estivo del Bruges.

Per l'allenatore sono tre i giocatori che hanno cambiato volto alla squadra, tra loro non poteva mancare Aleksandar Stankovic. Al giovane centrocampista sono bastati pochi minuti per conquistare la titolarità.

"Stankovic non uscirà mai più dall'undici titolare, nemmeno se Onyedika dovesse tornare a disposizione. Si sacrifica completamente per la squadra. Gioca a uno o due tocchi, non perde quasi mai il possesso palla ed è quasi sempre posizionato correttamente.

Questo lo rende meno appariscente, ma è proprio questo che lo rende così forte. Ho saputo che l'Inter lo ha venduto con un'opzione di riacquisto e sospetto che useranno quella clausola per riportarlo alla base. L'Inter avrà anche visto quanto bene ha giocato contro l'Atalanta".

(Voetbalnieuws)

