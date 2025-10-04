Presente negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta ha commentato la convincente vittoria dell'Inter contro la Cremonese, 4-1 il risultato finale a favore dei nerazzurri. "L'Inter è tornata mi verrebbe da dire. Credo che sia chiara l'idea di gioco, sono stati divertenti, efficaci, concentrati, guidati da un capitano che è un vero capitano".