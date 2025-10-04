FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Costacurta: “L’Inter è tornata. Mi è piaciuta tantissimo. È guidata da un Lautaro che…”

ultimora

Costacurta: “L’Inter è tornata. Mi è piaciuta tantissimo. È guidata da un Lautaro che…”

Costacurta: “L’Inter è tornata. Mi è piaciuta tantissimo. È guidata da un Lautaro che…” - immagine 1
Presente negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta ha commentato la convincente vittoria dell'Inter contro la Cremonese
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Costacurta: “L’Inter è tornata. Mi è piaciuta tantissimo. È guidata da un Lautaro che…”- immagine 2
Getty Images

Presente negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta ha commentato la convincente vittoria dell'Inter contro la Cremonese, 4-1 il risultato finale a favore dei nerazzurri. "L'Inter è tornata mi verrebbe da dire. Credo che sia chiara l'idea di gioco, sono stati divertenti, efficaci, concentrati, guidati da un capitano che è un vero capitano".

Costacurta: “L’Inter è tornata. Mi è piaciuta tantissimo. È guidata da un Lautaro che…”- immagine 3
Getty Images

"Hanno dominato una squadra che aveva gli stessi punti, hanno tirato 27 volte, credo 15 volte nei primi 15 minuti. Veramente una grandissima dimostrazione di tenuta, soprattutto mentale. A me l'Inter è piaciuta tantissimo".

(Sky Sport)

Leggi anche
Nicola: “Inter ingiocabile? Vittoria loro meritata ma usiamo le parole giuste....
Dimarco: “Thuram mi ha fatto questa battuta! Due di fila da 90 minuti? Nei quattro anni con...

© RIPRODUZIONE RISERVATA