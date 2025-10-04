Nicola: “Inter ingiocabile? Vittoria loro meritata ma usiamo le parole giuste. Noi…”

Ecco le dichiarazioni a Dazn di Davide Nicola nel post partita di Inter-Cremonese, match vinto 4-1 dai nerazzurri

Matteo Pifferi Redattore 4 ottobre - 20:22

Quinta vittoria di fila per l'Inter che regola 4-1 la Cremonese a San Siro dopo una grande partita. Ecco le parole di Davide Nicola a Dazn:

"Inter ingiocabile? Userei le giuste parole. Venivamo ad affrontare la finalista di Champions, noi venivamo dai playoff di Serie B. Non abbiamo potuto contare su tutti gli effettivi oggi, sono entrati Faye, Vandeputte, Barbieri. L'Inter ha meritato di vincere, a me importava che la squadra venisse in un contesto di assoluta qualità e fisicità nonostante pagassimo dazio. Dovevamo rimanere in partita il più possibile cercando di mettere in pratica ciò che abbiamo fatto in allenamento. Loro poi sono calati, noi abbiamo occupato il campo. Siamo riusciti a fare gol, c'era il presupposto di farne un altro"

"Queste partite ci aiutano tantissimo per capire il reale valore. Abbiamo perso contro una squadra molto forte, abbiamo cercato di dire la nostra. Nella costruzione del gioco, pur sapendo che venivamo a pressare in modo potente, abbiamo cercato di raccogliere la convinzione per provare a uscire con la palla, andando ad attaccare gli spazi. Quando ci siamo distesi per attaccare, ci siamo resi conto delle preventive, alcune squadre attaccano con grande velocità.

L'idea iniziale era di mettere Johnsen e Vazquez più una punta per rimanere in partita il più possibile. Oggi abbiamo pagato una differenza di fisicità, abbiamo speso molto. In difesa loro ci hanno attaccato costantemente con 6 uomini, i nostri centrocampisti li seguivano a uomo ma arrivavamo in ritardo. Dobbiamo migliorare, stiamo cercando di farlo finora. Quando arrivano queste squadre, tutto diventa più difficile ma non ci siamo depressi, abbiamo cercato di sfruttare quello che potevamo. Sono contento del gol"