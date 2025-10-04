Intervistato da Het Nieuwsblad, l'ex tecnico del Gent, Hein Vanhaezebrouc , ha parlato del mercato estivo del Bruges. Per l'allenatore sono tre i giocatori che hanno cambiato volto alla squadra, tra loro non poteva mancare Aleksandar Stankovic . Al giovane centrocampista sono bastati pochi minuti per conquistare la titolarità.

"Stankovic non uscirà mai più dall'undici titolare, nemmeno se Onyedika dovesse tornare a disposizione. Si sacrifica completamente per la squadra. Gioca a uno o due tocchi, non perde quasi mai il possesso palla ed è quasi sempre posizionato correttamente. Questo lo rende meno evidente, ma è proprio questo che lo rende così forte. Ho saputo che l'Inter lo ha venduto con un'opzione di riacquisto e sospetto che useranno quella clausola per riportarlo alla base. L'Inter avrà anche visto quanto bene ha giocato contro l'Atalanta".